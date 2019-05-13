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Разгрузка самолета

А нам летать охота: авиакомпании ЦА призвали снизить налоги

Пресс-служба НАК "Узбекистон хаво йуллари"
Экономика
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В Душанбе состоялся первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Душанбе состоялся первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии по вопросам развития региональной гражданской авиации, сообщает пресс-служба компании "Сомон Эйр".

Крупнейшие авиакомпании Центральной Азии призывают снизить налоги на авиаперевозчиков. Данный шаг, по их словам, поможет "раскрыть потенциал авиакомпаний", а также снизить стоимость билета для рядовых пассажиров, тем самым снять с них дополнительную финансовую нагрузку. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании "Сомон Эйр" Томас Халлам.

В начале года из-за налоговых сборов почти прекратила свою работу Tajik Air.

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Правительства стран Центральной Азии должны облегчить налогообложения в авиационной отрасли, чтобы улучшить экономические и финансовые показатели авиакомпаний, а также снизить эту нагрузку на пассажиров.

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В ходе круглого стола обсуждены факторы, мешающие развитию авиакомпаний в регионе. Согласно прогнозам IATA, к 2037 году в два раза увеличится объем потока пассажиров на авиационном транспорте с запада на восток, а также в Центральной Азии, в связи с чем необходимо региональное сотрудничество, повышение конкурентоспособности авиакомпаний стран Центральной Азии. 

На мероприятии был подписан меморандум, который поможет нам в решении обсуждаемых проблем. Отмечается также, что главное для авиакомпаний - обеспечить безопасность полетов и пассажиропоток.

На встрече также присутствовал представитель компании Uzbekistan Airways.

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Следующая встреча состоится в октябре в Самарканде.

Во встрече поучаствовали также  руководители авиакомпаний: "Сомон Эйр" (Таджикистан), "Эйр Астана" (Казахстан), SCAT (Казахстан), QAZAQ Air (Казахстан) и "Авиа Траффик" (Киргизия). Представители IATA приняли участие в работе круглого стола в качестве наблюдателей и экспертов.

Напомним, что месяц назад Генпрокуратура Таджикистана задержала бывшего руководителя национального авиаперевозчика Tajik Air Хайрулло Рахимова, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Авиакомпания Uzbekistan Airways, налоги, авиабилет, авиаперелет, бизнес-авиация, гражданская авиация, авиация



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