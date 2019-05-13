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Слишком медленно: президент раскритиковал ход реализации инвестпроектов

Слишком медленно: президент раскритиковал ход реализации инвестпроектов

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Президент Узбекистана провел совещание, где поднимались вопросы ускорения проектов с привлечением иностранных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев обсудил реализацию приоритетных проектов с участием иностранных инвестиций с ответственными лицами, сообщает пресс-служба президента республики.

По словам Мирзиёева, зарубежные инвестиции являются одной из ключевых показателей для роста экономики государства, что обеспечит достойную жизнь для населения республики и создаст новые рабочие места.

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Необходимо обратить внимание на активное взаимодействие с развитыми государствами и вовремя выполнять обещания, данные зарубежным партнерам. Это поможет не только повысить экономическую привлекательность Узбекистана, но и привлечь новые инвестиции.

На совещании заслушаны отчеты ответственных лиц о проводимой работе по приоритетным проектам с участием иностранных инвестиций. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев подверг критике сроки освоения инвестиций, а также недостаточную эффективность при использовании огромных финансовых возможностей. Президент дал поручения по обеспечению своевременного и безусловного исполнения достигнутых договоренностей и совместных проектов. 

Уже в этом году в Узбекистане намерены реализовать около 140 инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов со стороны иностранных компаний.

Теги:
Узбекистан, президент, совещание, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Госкомитет по инвестициям Узбекистана, Инвестиционные компании, Инвестиции



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