Слишком медленно: президент раскритиковал ход реализации инвестпроектов

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев обсудил реализацию приоритетных проектов с участием иностранных инвестиций с ответственными лицами, сообщает пресс-служба президента республики.

По словам Мирзиёева, зарубежные инвестиции являются одной из ключевых показателей для роста экономики государства, что обеспечит достойную жизнь для населения республики и создаст новые рабочие места.

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Необходимо обратить внимание на активное взаимодействие с развитыми государствами и вовремя выполнять обещания, данные зарубежным партнерам. Это поможет не только повысить экономическую привлекательность Узбекистана, но и привлечь новые инвестиции.

На совещании заслушаны отчеты ответственных лиц о проводимой работе по приоритетным проектам с участием иностранных инвестиций.

Мирзиёев подверг критике сроки освоения инвестиций, а также недостаточную эффективность при использовании огромных финансовых возможностей. Президент дал поручения по обеспечению своевременного и безусловного исполнения достигнутых договоренностей и совместных проектов.

Уже в этом году в Узбекистане намерены реализовать около 140 инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов со стороны иностранных компаний.