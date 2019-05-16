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Занятия на полноразмерном тренажере блочного пульта управления АЭС

В Узбекистане откроется инжиниринговый центр атомной энергетики

© Sputnik / Виктор Толочко
Экономика
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Центр станет специализированной проектно-конструкторской организацией в сфере атомной энергетики.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики и голландская Intecsea B.V заключили соглашение об организации инжинирингового центра атомной энергетики в Узбекистане, передает пресс-служба "Узатома".

Занятия на полноразмерном тренажере блочного пульта управления АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Документ подписали генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов и президент Worley Parsons по Центральной Азии, Восточной Европе и Саудовской Аравии Алан Гордон на выставке Power Uzbekistan-2019 в Ташкенте.

Уточняется, что ООО "Узатоминжиниринг" будет формировать предложения по разработке тендерной документации, технических заданий и нормативных документов в рамках осуществления проектов в атомной энергетики, в частности, строительства АЭС.

Компания также проведет техническую экспертизу проектной документации и принятых технических решений в области атомной энергетики.

Теги:
атомная энергетика, АЭС, Узбекистан



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