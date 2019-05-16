В Узбекистане откроется инжиниринговый центр атомной энергетики

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики и голландская Intecsea B.V заключили соглашение об организации инжинирингового центра атомной энергетики в Узбекистане, передает пресс-служба "Узатома".

© Sputnik / Виктор Толочко Французская Assystem поможет Узбекистану развивать атомную отрасль

Документ подписали генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов и президент Worley Parsons по Центральной Азии, Восточной Европе и Саудовской Аравии Алан Гордон на выставке Power Uzbekistan-2019 в Ташкенте.

Уточняется, что ООО "Узатоминжиниринг" будет формировать предложения по разработке тендерной документации, технических заданий и нормативных документов в рамках осуществления проектов в атомной энергетики, в частности, строительства АЭС.

Компания также проведет техническую экспертизу проектной документации и принятых технических решений в области атомной энергетики.