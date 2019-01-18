В Узбекистане выбрали лучшего работника юстиции

По итогам прошлого года Министерство юстиции Узбекистана провело конкурс по номинациям "Лучший отдел юстиции года" и "Лучший работник юстиции года".

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане определены лучшие работники и лучшие отделы юстиции, сообщили в пресс-службе профильного министерства.

В номинации "Лучший отдел юстиции года" первое место занял начальник отдела экспертизы Наманганской области Сардорбек Азизов, второе — начальник отдела экспертизы Хорезмской области Рахмон Саттаров, третье — ведущий консультант отдела экспертизы Сурхандарьинской области Сайкалбек Аллаёров.

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В номинации "Лучший отдел юстиции года" победителями признаны: Отдел юстиции Гиждуванского района Бухарской области, Отдел юстиции Яшнабадского района Ташкента и Отдел юстиции Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

Церемония награждения состоялась накануне в Бухаре. Победители получили специальные дипломы и денежные премии.

Конкурс направлен на поощрение деятельности отделов юстиции и работников юстиции, образцово выполняющих служебные задачи и обязанности. Он будет проводиться ежегодно. На первом этапе определяют лучших на уровне территориальных отделов юстиции, на втором этапе — на республиканском уровне.

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