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В Узбекистане определены победители в номинациях Лучший отдел юстиции года и Лучший работник юстиции года

В Узбекистане выбрали лучшего работника юстиции

Пресс-служба Минюста Узбекистана
Общество
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По итогам прошлого года Министерство юстиции Узбекистана провело конкурс по номинациям "Лучший отдел юстиции года" и "Лучший работник юстиции года".

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане определены лучшие работники и лучшие отделы юстиции, сообщили в пресс-службе профильного министерства. 

В номинации "Лучший отдел юстиции года" первое место занял начальник отдела экспертизы Наманганской области Сардорбек Азизов, второе — начальник отдела экспертизы Хорезмской области Рахмон Саттаров, третье — ведущий консультант отдела экспертизы Сурхандарьинской области Сайкалбек Аллаёров.

Здание Министерства юстиции Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В номинации "Лучший отдел юстиции года" победителями признаны: Отдел юстиции Гиждуванского района Бухарской области, Отдел юстиции Яшнабадского района Ташкента и Отдел юстиции Шараф-Рашидовского района Джизакской области. 

Церемония награждения состоялась накануне в Бухаре. Победители получили специальные дипломы и денежные премии. 

Конкурс направлен на поощрение деятельности отделов юстиции и работников юстиции, образцово выполняющих служебные задачи и обязанности. Он будет проводиться ежегодно. На первом этапе определяют лучших на уровне территориальных отделов юстиции, на втором этапе — на республиканском уровне.

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