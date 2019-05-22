Казахстанский "Тенге банк" приходит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Центральный банк республики Узбекистан принял решение о выдаче лицензии акционерному коммерческому банку "Тенге банк", сообщает официальный канал ЦБ в Telegram.

Теперь "Тенге банк" на законных основаниях сможет осуществлять банковские операции на территории Узбекистана.

Напомним, что данная инициатива была выдвинута еще в прошлом году. По словам председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева, свою заинтересованность в работе в Узбекистане тогда озвучил Народный банк Казахстана.

А в начале года, Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере двух миллионов долларов на развитие железных дорог в странах Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)

Ранее сообщалось, что платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact установили лимит на перевод денежных средств из России.