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Казахстанский "Тенге банк" приходит в Узбекистан

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Центробанк Узбекистана выдал лицензию коммерческому банку.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Центральный банк республики Узбекистан принял решение о выдаче лицензии акционерному коммерческому банку "Тенге банк", сообщает официальный канал ЦБ в Telegram.

Теперь "Тенге банк" на законных основаниях сможет осуществлять банковские операции на территории Узбекистана.

Напомним, что данная инициатива была выдвинута еще в прошлом году. По словам председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева, свою заинтересованность в работе в Узбекистане тогда озвучил Народный банк Казахстана.

Старший аналитик АльпарИ Анна Бодрова
© Фото с личной страницы Анны Бодровой в Facebook
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А в начале года, Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере двух миллионов долларов на развитие железных дорог в странах Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)

Ранее сообщалось, что платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact установили лимит на перевод денежных средств из России.

 

Теги:
исламский банкинг, банковская карта, банковская сфера, электронная коммерция, банки



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