Второе пришествие: GM Uzbekistan возобновляет экспорт автомобилей на Украину

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. GM Uzbekistan возобновила поставки автомобилей в Украину, сообщает пресс-служба компании. С сегодняшнего дня в страну начнут поставлять поставлять модели R4 и R2.
Ранее мы сообщали, что поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года, однако в скором времени может возобновить поставки и продажи автомобилей Ravon в РФ.
В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан.
Недавно сообщалось, что на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon.