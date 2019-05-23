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Второе пришествие: GM Uzbekistan возобновляет экспорт автомобилей на Украину

© GM Uzbekistan
Экономика
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Компания начала поставлять модели R4 и R2.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. GM Uzbekistan возобновила поставки автомобилей в Украину, сообщает пресс-служба компании. С сегодняшнего дня в страну начнут поставлять поставлять модели R4 и R2.

Ранее мы сообщали, что поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года, однако в скором времени может возобновить поставки и продажи автомобилей Ravon в РФ.

В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан.

Ravon в России: быть или не быть
© Sputnik / Вадим Шекун
Возвращение Ravon в Россию: стоит ли оно того – мнение экспертов
В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь. Месяц назад экспорт автомобилей под брендом Ravon также был возобновлен в Кыргызстан.

Недавно сообщалось, что на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon.

Теги:
водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Экспорт, GM Uzbekistan, Ravon



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