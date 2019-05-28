"Ашан" оценит плодоовощной потенциал Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В начале июня Узбекистан посетит делегация "Ашан Ритейл Россия", чтобы изучить потенциал республики в пищевой индустрии, сообщает узбекское посольство.
Российская делегация проведет переговоры с ХК "Узбекозиковкатхолдинг", АО "Узагроэкспорт", ООО Agro Organic Product, Gold Dried Fruits Export и Adis Textile. Также будет рассмотрена возможность заключения прямых договоров с поставщиками плодоовощной продукции.
Делегация посетит интенсивные сады, рынки и торговые центры, расположенные в Ташкенте и Ташкентской области. Кроме того, российские бизнесмены хотят оценить степень развитости инфраструктуры по переработке и хранению плодоовощной продукции.
Напомним, что Узбекистан с 1 мая начал пробные поставки плодоовощной продукции в российскую сеть "Ашан".
Тогда же узбекская сторона предложила организовать визит делегации торговой сети в республику для наглядного ознакомления с потенциалом Узбекистана в пищевой индустрии.