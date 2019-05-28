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Гипермаркет Ашан

"Ашан" оценит плодоовощной потенциал Узбекистана

© пресс-служба президента РТ
Экономика
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В республику прибывает российская делегация крупнейшей торговой сети с ознакомительным визитом.

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В начале июня Узбекистан посетит делегация "Ашан Ритейл Россия", чтобы изучить потенциал республики в пищевой индустрии, сообщает узбекское посольство.

Лук репчатый.
© Sputnik / Владимир Первенцев
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Визит продлится в период со 2 по 6 июня. Организаторами встречи выступили посольство Республики Узбекистан в России и Холдинговая компания "Узбекозиковкатхолдинг".

Российская делегация проведет переговоры с ХК "Узбекозиковкатхолдинг", АО "Узагроэкспорт", ООО Agro Organic Product, Gold Dried Fruits Export и Adis Textile. Также будет рассмотрена возможность заключения прямых договоров с поставщиками плодоовощной продукции.

Делегация посетит интенсивные сады, рынки и торговые центры, расположенные в Ташкенте и Ташкентской области. Кроме того, российские бизнесмены хотят оценить степень развитости инфраструктуры по переработке и хранению плодоовощной продукции.

Напомним, что Узбекистан с 1 мая начал пробные поставки плодоовощной продукции в российскую сеть "Ашан".

Международная плодоовощная ярмарка в Ташкенте
© Sputnik / Стрингер
Узбекистан начнет поставки плодоовощей в крупные российские торговые сети
Договоренности об этом были заключены в конце апреля между руководителями "Ашана" и делегацией ряда местных предприятий.

Тогда же узбекская сторона предложила организовать визит делегации торговой сети в республику для наглядного ознакомления с потенциалом Узбекистана в пищевой индустрии.

Теги:
Экспорт, Торговля, плодоовощная продукция, предприниматели, Узбекистан, Узбекистан



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