Определено место, где будет построена первая АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Приоритетной площадкой размещения атомной электростанции определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области, сообщает пресс-служба агентства "Узатом".
С числе потенциальных мест размещения ранее были заявлены 4 площадки, расположенные в Навоийской и Бухарской областях, в районе водохранилища Тудакуль и 3 площадки в Джизакской области, вблизи озера Тузкан.
Киловатты и рабочие места, или Сколько АЭС нужно Узбекистану>>>
В результате инженерно-технических работ приоритетной площадкой размещения атомной электростанции определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области.
На сегодняшний день продолжается второй этап работ по проведению инженерно-изыскательских работ для дальнейшего лицензирования и утверждения выбранной площадки.