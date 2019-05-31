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Определено место, где будет построена первая АЭС в Узбекистане

Пресс-служба корпорации "Узатом"
Экономика
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В результате инженерно-изыскательных работ эксперты назвали приоритетную площадку для размещения станции.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Приоритетной площадкой размещения атомной электростанции определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области, сообщает пресс-служба агентства "Узатом".

С числе потенциальных мест размещения ранее были заявлены 4 площадки, расположенные в Навоийской и Бухарской областях, в районе водохранилища Тудакуль и 3 площадки в Джизакской области, вблизи озера Тузкан.

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В результате инженерно-технических работ приоритетной площадкой размещения атомной электростанции определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский
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Решения принимали Республиканская рабочая группа по координации реализации проекта и Научно-технического экспертного совета Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

На сегодняшний день продолжается второй этап работ по проведению инженерно-изыскательских работ для дальнейшего лицензирования и утверждения выбранной площадки.

Теги:
энергетика, атомная энергетика, Росатом, Узатом, Узбекистан, АЭС



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