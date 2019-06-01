Узбекистан и Huawei подпишут соглашение по реализации "Безопасного города"

300 миллионов долларов пойдут на развитие электронного правительства и информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Узбекистан совместно с Huawei подпишут трехстороннее соглашение по реализации проекта "Безопасный город" в республике с инвестициями в 300 миллионов долларов, сообщает Podrobno.uz.

"Сейчас мы ведем расчеты совместно с Мининфокомом по данному проекту. Параллельно идут переговоры с китайскими инвесторами, которых планируется привлечь к данной инициативе", – отметил директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Huawei в Узбекистане Даврон Азизов.

Все средства пойдут на развитие электронного правительства, цифровой экономики, информационных технологий, телемедицины и IT-телефонии.

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Напомним, в апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с основателем компании Жэнь Чжэнфэем развитие в Узбекистане систем "Безопасный город", "Электронное правительство", службы экстренной медицинской помощи и других.

Мирзиёев высоко оценил использование технологий искусственного интеллекта, а также поинтересовался судьбой проектов, которые уже реализованы в Узбекистане совместно с Huawei, и тем, как компания готовит специалистов.