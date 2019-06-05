Всемирный банк представил прогноз по росту ВВП Узбекистана

Экономика Узбекистана по-прежнему зависит от доминирующей роли государства, а также от традиционных торговых партнеров, считают эксперты ВБ.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Всемирный банк не поменял прогноз по росту экономики Узбекистана в 2019 году до 5,3%, согласно новым опубликованным данным ВБ.

ВВП в 122 миллиарда долларов: представлен проект стратегии "Узбекистан-2035">>>

Согласно прогнозам ВБ, темпы роста экономики Узбекистана в 2019 году составят 5,3%. Более того, в 2020 году рост ожидается на 5,5%, а в 2021 году на 6%.

Экономика Узбекистана по-прежнему зависит от доминирующей роли государства, а также от традиционных торговых партнеров, считают эксперты ВБ.

На помним, что ранее Азиатский банк развития повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2019 году до 5,2% против прогноза в 4,9%.

Эксперты АБР считают, что основным двигателем роста экономики Узбекистана в 2019 году будут инвестиции, рост в сельском хозяйстве и увеличение экспорта.