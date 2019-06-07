Ravon возвращается в Россию: названы новые цены на автомобили

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Компания Ravon снова вернется на рынок России и раскрыла цены на новые автомобили, сообщает AutoNavigator.

Согласно данным, теперь пятидверный хэтчбек Ravon R2 (бывший Chevrolet Spark) будет продаваться в двух комплектациях - Optimum и Elegant, по цене от 799 до 824 тысяч рублей (12, 3 тысячи долларов и 12,6 тысяч долларов). Модель оснащается бензиновым 1,2-литровым двигателем в 85 л.с., в сочетании с 4-ступенчатой АКПП.

Седан Ravon R4 (бывший Chevrolet Cobalt) поступит в продажу в четырех комплектациях: Comfort MT по цене от 779 тысяч рублей (11,8 тысяч долларов), Optimum MT - от 794 тысяч рублей (12,2 тысячи долларов), Optimum AT - от 834 тысяч рублей (12,8 тысячи долларов), Elegant AT - от 849 тысяч рублей (13 тысяч долларов).

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Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года, однако в скором времени они могут быть возобновлены. Комментируя новость об этом, шеф-редактор журнала "Авто Ревю" Леонид Голованов отметил, что Ravon — один из крупнейших брендов на территории бывшего СССР. По его мнению, машины этой марки всегда были конкурентоспособны благодаря их низкой цене. Этот фактор особенно важен, когда наблюдается снижение покупательной способности.

Сейчас на трех производственных площадках GM Uzbekistan производятся десять моделей авто под брендами Chevrolet и Ravon. Модели Matiz, Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Spark (R2), Nexia (R3) выпускаются на основном производстве в Асаке, а Tracker, Malibu — в филиале в Ташкенте. Модели Damas, Labo сходят с конвейера в филиале в Питнаке.

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Сборка машин также налажена на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Костанае (Казахстан). Кроме того, сообщалось, что автомобили марки Ravon со второго полугодия могут начать собирать на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии (Россия).