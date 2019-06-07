Старую на новую: GM Uzbekistan внедрит систему trade-in

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. GM Uzbekistan планирует запустить программу trade-in, которая позволит менять старые машины на новые с доплатой, сообщил начальник дирекции стратегического планирования АК "Узавтосаноат" Рустам Кодиров.

Сегодня в Агентстве информации и массовых коммуникаций прошел брифинг, посвященный развитию автомобильной промышленности в Узбекистане. В нем приняли участие должностные лица автомобильной отрасли республики.

"В Узбекистане планируется ввести новую систему по использованию автомобилей, — сказал Рустам Кодиров. — Допустим, вы ездили на своей машине три-пять или десять лет и хотите ее поменять. Но у вас может быть недостаточно средств, чтобы купить новую. Система trade-in позволяет решить этот вопрос, так как вы сможете купить новое авто по цене, уменьшенной на стоимость старого автомобиля, если вы его сдадите обратно".

Сотрудники АК "Узавтосаноат" считают, что это поспособствует повышению продаж новых автомобилей и в целом — поможет обновить автопарк населения.

Недавно предприятие презентовало дилерам модели авто, которые, как ожидается, будут производиться в Узбекистане. По данным СМИ, среди них были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

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