Старую на новую: GM Uzbekistan внедрит систему trade-in

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. GM Uzbekistan планирует запустить программу trade-in, которая позволит менять старые машины на новые с доплатой, сообщил начальник дирекции стратегического планирования АК "Узавтосаноат" Рустам Кодиров.
Сегодня в Агентстве информации и массовых коммуникаций прошел брифинг, посвященный развитию автомобильной промышленности в Узбекистане. В нем приняли участие должностные лица автомобильной отрасли республики.
Сотрудники АК "Узавтосаноат" считают, что это поспособствует повышению продаж новых автомобилей и в целом — поможет обновить автопарк населения.
Недавно предприятие презентовало дилерам модели авто, которые, как ожидается, будут производиться в Узбекистане. По данным СМИ, среди них были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer – фото >>>