Цены на автомобили в Узбекистане останутся прежними

Компания "Узавтосаноат" уже очень давно удерживает цены на автомобили несмотря на то, что растут тарифы на коммунальные услуги, а курс доллара поднимается.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. "Узавтосаноат" не будет повышать цены на автомобили в этом году, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заместителя председателя правления "Узавтосаноат" Рустама Юсупова.

"Часть комплектующих завозится из-за рубежа, а значит повышение курса доллара отражается на себестоимости авто. Также растут транспортные расходы по перевозке комплектующих за рубежом. Несмотря на это мы не повышали и не планируем в этом году повышать стоимость автомобилей. Наоборот, мы предоставляем различные акции, позволяющие покупать авто по сниженной цене", – отметил Юсупов.

По его словам, компания уже очень давно удерживает цены на автомобили несмотря на то, что растут тарифы на коммунальные услуги, а курс доллара поднимается.

Напомним, вчера в компании также заявили, что узбекский рынок не готов к электромобилям.

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Также известно, что GM Uzbekistan планирует запустить программу trade-in, которая позволит менять старые машины на новые с доплатой.

Сотрудники АК "Узавтосаноат" считают, что это поспособствует повышению продаж новых автомобилей и в целом — поможет обновить автопарк населения.

В январе этого года стало известно о том, что легковые автомобили узбекского производства в наступившем году "сбросят" 20-процентный НДС, сообщается в постановлении президента Республики Узбекистан "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета на 2019 год".

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ЗАО "Дженерал моторс Узбекистан" освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость. Помимо этого, от уплаты НДС освобождены предприятия-производители комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки в части реализуемой ими продукции для автомобилей производства ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан".