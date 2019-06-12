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На линии упаковки таблетированных препаратов

В Андижане создана свободная экономическая зона для производства лекарств

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Постановление о создании СЭКЗ "Андижан-фарм" принято Правительством республики.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по организации деятельности свободной экономической зоны "Андижан-фарм"" в форме государственного унитарного предприятия, сообщает telegram-канал Правовой информации Минюста республики.

Согласно документу, определена численность управляющего состава в пять человек, выделана территория под строительство помещений СЭЗ, а также утвержден устав образованной структуры.

Основной целью деятельности дирекции "Андижан-фарм" станет выполнение государственных программ по развитию свободных экономических зон ЭЗ, а также развитие фармацевтического сектора в регионе с получением прибыли от производства лекарственных препаратов.

Производство лекарств на фармацевтической фабрике
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Андижанской области создадут новую свободную экономическую зону
Указ о создании этой экономической зоны президент Узбекистана подписал еще в январе текущего года. Согласно документу, участников проекта на разные сроки освободят от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды.

Кроме того, вложившие от 300 тысяч до трех миллионов долларов инвесторы смогут рассчитывать на трехлетние льготы. При вложениях от трех до пяти миллионов долларов — на пять лет, от пяти до десяти миллионов — на семь лет, от десяти миллионов — на десять лет. Предполагается, что управление кластера передадут иностранным компаниям, в частности индийским. 

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© Sputnik / Александр Натрускин
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Фармацевтической отрасли Узбекистан в последнее время уделяет особое внимание. О развитии этой сферы, в частности, шла речь и во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, и на полях инвестиционного форума в Намангане, а также в ходе выставки "Expo-Russia 2019". В частности, Узбекистан и Россия заинтересованы в более глубоком и разностороннем сотрудничестве в сфере производства лекарств и медицинского оборудования.




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