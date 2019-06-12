В Андижане создана свободная экономическая зона для производства лекарств

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по организации деятельности свободной экономической зоны "Андижан-фарм"" в форме государственного унитарного предприятия, сообщает telegram-канал Правовой информации Минюста республики.
Согласно документу, определена численность управляющего состава в пять человек, выделана территория под строительство помещений СЭЗ, а также утвержден устав образованной структуры.
Основной целью деятельности дирекции "Андижан-фарм" станет выполнение государственных программ по развитию свободных экономических зон ЭЗ, а также развитие фармацевтического сектора в регионе с получением прибыли от производства лекарственных препаратов.
Кроме того, вложившие от 300 тысяч до трех миллионов долларов инвесторы смогут рассчитывать на трехлетние льготы. При вложениях от трех до пяти миллионов долларов — на пять лет, от пяти до десяти миллионов — на семь лет, от десяти миллионов — на десять лет. Предполагается, что управление кластера передадут иностранным компаниям, в частности индийским.