Соглашение с "Новапорт" будет подписано через 4 месяца

В программе будут принимать участие три аэропорта - в Самарканде, Намангане и Ургенче.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Компания "Новапорт Холдинг" может подписать концессионное соглашение с тремя аэропортами в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

В соглашении будут принимать участие 3 аэропорта - в Самарканде, Намангане и Ургенче.

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Еще в конце мая, правительство Узбекистана и "Новапорт Холдинг" подписали соглашение по модернизации и развитию аэропортов в трех городах республики. Все гражданские аэропорты Узбекистана в настоящий момент входят в структуру "Узбекистон хаво йуллари".

Сейчас стороны готовят проект концессионного соглашения. Договор концессии может быть подписан уже через четыре месяца, заявил директор департамента управления аэропортами национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" Антон Ходжаян.

Как сообщается, "Новапорт" намерен взять аэропорты в концессионное управление сроком на 40 лет.

Первым этапом модернизации станет реконструкция терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорта Самарканде, в Ургенче проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры, а в Намангане - расширят пассажирский терминал.