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Представители Ассоциации Узтекстильпром представили информацию о ходе реализации проектов по подготовке квалифицированных кадров для текстильной отрасли

Текстильщики из Узбекистана обучаются в Китае

Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Экономика
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Учебный курс по текстильной инженерии и менеджменту проходит в китайском Вухане.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Специалисты текстильной промышленности Узбекистана проходят обучение в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".

Сотрудники узбекской компании изучают стратегический и инновационный менеджмент, управление инвестициями и качеством.

Также специалисты "Узтекстильпром" в рамках мероприятия презентовали проекты по подготовке квалифицированных кадров для данной отрасли.

Помимо узбекистанцев в обучении участвуют представители текстильной отрасли из более чем 10 стран.

Ранее стало известно, что Узбекистан поможет Афганистану восстановить текстильную отрасль, недавно стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

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Теги:
КНР, Обучение, Узтекстильпром, текстиль, Китай, Узбекистан



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