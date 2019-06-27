Текстильщики из Узбекистана обучаются в Китае

Учебный курс по текстильной инженерии и менеджменту проходит в китайском Вухане.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Специалисты текстильной промышленности Узбекистана проходят обучение в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".

Сотрудники узбекской компании изучают стратегический и инновационный менеджмент, управление инвестициями и качеством.

Также специалисты "Узтекстильпром" в рамках мероприятия презентовали проекты по подготовке квалифицированных кадров для данной отрасли.

Помимо узбекистанцев в обучении участвуют представители текстильной отрасли из более чем 10 стран.

Ранее стало известно, что Узбекистан поможет Афганистану восстановить текстильную отрасль, недавно стороны подписали меморандум о сотрудничестве.