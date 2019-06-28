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Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом

"Узатом" пояснил, почему выбрал российские технологии для строительства АЭС

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
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В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Узбекистан остановил свой выбор на госкорпорации "Росатом" для строительства первой атомной электростанции в стране исключительно по экономическим причинам, заявил генеральный директор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов.

"Выбор партнера не был спонтанным решением или в угоду политике. Выбор был сделан исходя из экономических интересов республики", - сказал Мирзамахмудов, отвечая на вопрос об отсутствии тендера по генподрядчику на строительство АЭС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© Sputnik / Александр Астафьев
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Глава "Узатома" сообщил, что узбекская сторона самостоятельно изучила опыт строительства АЭС в России, США, Китае, Франции и Южной Кореи и остановила свой выбор на "Росатоме" по ряду факторов - сроков подготовки необходимых документов и кадров для работы на станции, а также выборе самой современной технологии.

"Мы советовались с экспертами МАГАТЭ, которые подтвердили безопасность технологий "Росатома" и их современность", - отметил Мирзамахмудов.

По его оценке, только с российскими партнерами за полтора года "мы уже вышли на первый контракт и подписали на инженерные изыскания".

Определено место, где будет построена первая АЭС в Узбекистане

В середине мая министерство энергетики Узбекистана подписало с "Росатомом" "дорожную карту" по реализации второго этапа строительства АЭС, который включает в себя этапы подготовки и согласования контрактов по реализации проекта.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

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Теги:
Росатом, Узатом, АЭС, Россия, Узбекистан



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