11:04 03 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Таможенный пост

На какие товары планируется повысить импортные пошлины в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Экономика
Получить короткую ссылку
264 0 0

Установление новых ставок таможенных тарифов позволит создать благоприятные условия для развития производства продукции и обеспечить оптимизацию импорта.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опубликовало 

список товаров, на которые планируется повысить импортные таможенные пошлины.

"Проведенный тщательный анализ состояния внешнеторговых процессов в Узбекистане показал, что при текущих ставках таможенных пошлин возможны отрицательные эффекты для развития реального сектора экономики: создается ситуация, при которой импортирование товаров становится выгодным, а отрасли могут потерять инвестиционную привлекательность и переориентироваться на импорт готовой продукции", – говорится в сообщении.

По словам Министерства, установление новых ставок таможенных тарифов позволит создать благоприятные условия для развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить оптимизацию импорта и сформировать предпосылки для заключения взаимовыгодных двусторонних соглашений о свободной торговле.

Изменения

- природное сырье и важные социально-значимые товары (злаки, мука, руды и концентраты металлов) - ставка таможенной пошлины 0%;

- сырьевые товары; товары, не производимые в республике; социально значимые товары; товары, ввоз которых не осуществлялся в последние 3 года – ставка 2% - 5%;

Руда, сталь, прокат – Узбекистан на пороге новой экономической эпохи >>

- полуфабрикаты или готовая продукция, производство которых неэффективно с позиции природно-климатических условий или экономически нецелесообразно; готовые и переработанные продукты питания, производимые в республике, но не обеспечивающие имеющийся спрос; товары, производство которых наращивается; продовольственные товары, имеющие относительное отрицательное влияние на здоровье человека – ставка 10% - 15%;

- сельскохозяйственная продукция, производимая в достаточных объемах и экспортируемая; готовая продукция конечного потребления, производимая в республике в объемах, покрывающих спрос; изделия роскоши и не первой необходимости, имеющие отрицательное влияние на здоровье человека (табачная и алкогольная продукция) – ставка 20% - 30%.

Узбекистан отменил до 2021 года пошлины на ввоз тракторов и грузовиков >>

При этом, по 197 товарным позициям, не производимым в республике, предусматривается снижение ставок таможенных пошлин: с 5% до 2% - для 89 товарных позиций, с 10% до 5% - для 79 позиций, с 20% до 2% - для 7 позиций. Также, исходя из рыночной конъюнктуры, по 2818 наименованиям товаров размеры пошлин будут оставлены без изменений.

При установлении предлагаемых размеров таможенных пошлин, среднеарифметическая ставка составит около 9%, что превысит действующее значение в 5,6%, однако будет существенно ниже уровня 2017 года - 14,9%. 

Узбекистан планирует втрое увеличить пошлину на импортную обувь >>

Напомним, в июне стало известно, что Узбекистан планирует втрое увеличить пошлину на импортную обувь. В документе сообщалось о необходимости серьезной административной и финансовой поддержки отрасли в условиях обострившейся конкуренции на мировых рынках.

Также Узбекистан отменил до 1 января 2021 года пошлины и акцизы на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки овощей и фруктов.

Теги:
пошлины, пошлина, Торговля, Экономика, Узбекистан, Узбекистан, импорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу
Жажда скорости по-узбекски: GRAND PRIX TASHKENT 2019 в Ташкенте — фото
Водитель рисует на кузове грузовика
Кузов, грязь и вдохновение: водитель создает шедевры на прицепе грузовика
Как посетить центр госуслуг без очереди

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054