На какие товары планируется повысить импортные пошлины в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опубликовало

список товаров, на которые планируется повысить импортные таможенные пошлины.

"Проведенный тщательный анализ состояния внешнеторговых процессов в Узбекистане показал, что при текущих ставках таможенных пошлин возможны отрицательные эффекты для развития реального сектора экономики: создается ситуация, при которой импортирование товаров становится выгодным, а отрасли могут потерять инвестиционную привлекательность и переориентироваться на импорт готовой продукции", – говорится в сообщении.

По словам Министерства, установление новых ставок таможенных тарифов позволит создать благоприятные условия для развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить оптимизацию импорта и сформировать предпосылки для заключения взаимовыгодных двусторонних соглашений о свободной торговле.

Изменения

- природное сырье и важные социально-значимые товары (злаки, мука, руды и концентраты металлов) - ставка таможенной пошлины 0%;

- сырьевые товары; товары, не производимые в республике; социально значимые товары; товары, ввоз которых не осуществлялся в последние 3 года – ставка 2% - 5%;

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- полуфабрикаты или готовая продукция, производство которых неэффективно с позиции природно-климатических условий или экономически нецелесообразно; готовые и переработанные продукты питания, производимые в республике, но не обеспечивающие имеющийся спрос; товары, производство которых наращивается; продовольственные товары, имеющие относительное отрицательное влияние на здоровье человека – ставка 10% - 15%;

- сельскохозяйственная продукция, производимая в достаточных объемах и экспортируемая; готовая продукция конечного потребления, производимая в республике в объемах, покрывающих спрос; изделия роскоши и не первой необходимости, имеющие отрицательное влияние на здоровье человека (табачная и алкогольная продукция) – ставка 20% - 30%.

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При этом, по 197 товарным позициям, не производимым в республике, предусматривается снижение ставок таможенных пошлин: с 5% до 2% - для 89 товарных позиций, с 10% до 5% - для 79 позиций, с 20% до 2% - для 7 позиций. Также, исходя из рыночной конъюнктуры, по 2818 наименованиям товаров размеры пошлин будут оставлены без изменений.

При установлении предлагаемых размеров таможенных пошлин, среднеарифметическая ставка составит около 9%, что превысит действующее значение в 5,6%, однако будет существенно ниже уровня 2017 года - 14,9%.

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Напомним, в июне стало известно, что Узбекистан планирует втрое увеличить пошлину на импортную обувь. В документе сообщалось о необходимости серьезной административной и финансовой поддержки отрасли в условиях обострившейся конкуренции на мировых рынках.

Также Узбекистан отменил до 1 января 2021 года пошлины и акцизы на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки овощей и фруктов.