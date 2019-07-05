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Прибор для измерения давления на территории тепловой электростанции

Страны Центральной Азии создадут общий рынок электроэнергии

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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В Стамбуле прошла конференция по реформам в энергетике, в которой приняли участие руководители государственных энергетических компаний и профильных министерств стран Центральной Азии и Афганистана.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Участники Второй Центрально-Азиатской Конференции по реформам в энергетике договорились о создании единого рынка электроэнергии. 

Приборы на электростанции
© Sputnik / Павел Львов
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Как сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана, мероприятие прошло 4 июля в Стамбуле при поддержке Азиатского банка развития и Министерства энергетики Турции. В крупнейшем городе республики собрались руководители государственных энергетических компаний и профильных министерств стран Центральной Азии и Афганистана.

"По итогам конференции была подписана совместная декларация по региональному сотрудничеству в сфере энергетических реформ и созданию единого рынка электроэнергии", — отмечается в публикации.

Азиатский банк развития выразил готовность помогать странам региона. 

Первая Центрально-Азиатская конференция по реформам в энергетике была инициирована правительством Узбекистана. Она прошла в Ташкенте в прошлом году.

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Теги:
Министерство энергетики, Узбекистан, Экономика, Центральная Азия, электроэнергия



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