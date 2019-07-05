Страны Центральной Азии создадут общий рынок электроэнергии

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Участники Второй Центрально-Азиатской Конференции по реформам в энергетике договорились о создании единого рынка электроэнергии.
"По итогам конференции была подписана совместная декларация по региональному сотрудничеству в сфере энергетических реформ и созданию единого рынка электроэнергии", — отмечается в публикации.
Азиатский банк развития выразил готовность помогать странам региона.
Первая Центрально-Азиатская конференция по реформам в энергетике была инициирована правительством Узбекистана. Она прошла в Ташкенте в прошлом году.
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