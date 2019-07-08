Их режут и рубят: как сохранить деревья в Ташкенте

Заместитель председателя Ташкентского городского комитета по охране природы Артур Мустафин рассказал почему в столице подрезают деревья, зачем Ташкенту столько хвойных насаждений и когда увеличат штрафы за незаконную вырубку.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В зале Агентства информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция на тему "О проблемах вырубки деревьев и охраны природы". Корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось узнать у заместителя председателя Ташкентского городского комитета по охране природы Артура Мустафина, какие меры принимаются для сохранения экологии региона и как будут бороться с незаконными вырубками.

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Мустафин напомнил, что штрафы за незаконную вырубку начинаются от 1-3 МЗП для физических лиц, и от 1 МЗП для должностных. В ближайшем будущем будет рассмотрена инициатива по увелицению минимальной суммы штрафа.

Однако, как сказал чиновник, не следует забывать, что любой штраф также сопровождается иском о возмещении ущерба.

"На сегодняшний день в Ташкенте оформлено 178 дел и штрафы составили 57 миллионов сум, а иски на возмещения ущерба превышают 200 млн сум", - объяснил Артур Мустафин.

Более того, также заведено 7 уголовных дел, а общий ущерб, вменяемый фигурантам этих дел превышает 1,4 миллиардов сум. По каждому из дел ведутся следственные действия.

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Заместитель председателя Ташкентского городского комитета по охране природы ответил также и на вопрос про формовки деревьев. По его словам, такие меры необходимы для экологии Ташкента. Деревья вдоль дорог подрезают, чтобы водители видели проезжую часть и дорожные знаки. Во дворах они часто мешают жителям. Также близкое расположение деревьев может привести к развитию болезней и распространение вредителей.

Бывает и так, что формовка проводится неграмотно, а некоторые работники, вместо того, чтобы заниматься ей 2-3 раза в год, приезжают один раз и спиливают все что можно. освобождая себе время. Такие сотрудники оперативно привлекаются к ответственности.

Мустафин также рассказал, что в последнее время стало сажаться все больше лиственных деревьев, такие как: дуб, каштан, ясень и клен. Они адаптированы к климату, хорошо развиваются и устойчивы к вредителям. Хвойных насаждений высаживается гораздо меньше, чем в предыдущие годы. "Перекос" наблюдается в пользу лиственных деревьев

Согласно новой концепции "Ташкент 2020-2025" экология будет являться одним из основных направлений по развитию и модернизации города.