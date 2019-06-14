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Топор на асфальте

В Ташкенте остановили незаконную вырубку деревьев

© Flickr/ Benny Mazur
Общество
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Нарушителя поймали благодаря неравнодушным жителям города.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента остановлена незаконная вырубка деревьев, сообщили в пресс-службе городского хокимията.

Жители города забили тревогу из-за спила, информация появилась в соцсетях, после чего столичная администрация и городское управление по экологии и охране окружающей среды инициировали расследование.

Нарушителем оказался гражданин З. Солиев. Совершив очередное правонарушение, он скрылся с места на грузовой машине, доверху заполненной спиленными деревьями. Раствориться в потоке автомобилей у него не получилось. Сейчас определяется размер нанесенного Солиевым ущерба. Мужчине грозит штраф.

В Юнусабадском районе Ташкента остановлена незаконная вырубка деревьев
© Telegram / ExoUzbekistana
В Юнусабадском районе Ташкента остановлена незаконная вырубка деревьев

Напомним, в январе в Узбекистане утвердили порядок посадки, выращивания и рубки деревьев и кустарников на землях, не входящих в государственный лесной фонд. Требования акта не распространяются на деревья и кустарники, растущие на приусадебных участках физических лиц; выращиваемые в питомниках и на плантациях; являющиеся собственностью юридических или физических лиц и посаженные ими для получения стройматериала и плодов.

Бдительные ташкентцы следят за вырубкой деревьев >>>

Теги:
Юнусабадский район, Хокимият Ташкента, Ташкент



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