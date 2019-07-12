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Узбекские производители смогут напрямую продавать золото на мировом рынке

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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На данный момент, Центральный банк покупает золото, произведенное местными компаниями в сумах и продает за доллары на валютном рынке.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов дал интервью агенству Bloomberg, сообщила пресс-служба ЦБ.

Как отмечается в статье, Узбекистан после десятилетней изоляции, открывает свою экономику и модернизирует свои рынки. 

"Мы хотим купить казначейские векселя США и долговые обязательства других стран, включая Китай. Доля золота составляет около 50%, но в будущем она может быть ниже", - сказал Нурмуратов.

Глава ЦБ заявил, что через несколько лет узбекские производители смогут напрямую продавать золото на мировом рынке. На данный момент, по словам Нурмуратова, Центральный банк покупает золото, произведенное местными компаниями в сумах и продает за доллары на валютном рынке.

С полным текстом вы можете ознакомится по ссылке.

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Ранее Мамаризо Нурмуратов заявлял, что Узбекистан готов к повторному выпуску еврооблигаций.

© review.uz
Глава Центробанка: Узбекистан готов к повторному выпуску еврооблигаций
Узбекистан оценен на три уровня ниже инвестиционного уровня на уровне BB - в S&P Global Ratings и Fitch Ratings, получив одинаковую оценку на уровне с такими странами как Бразилия, Северная Македония и Грузия.

В феврале Узбекистан, который экспортирует в большей мере только природный газ, золото и хлопок, продал 10-летние и пятилетние облигации на 1 млрд. долларов. Сейчас ведется работа по выпуску на аналогичную сумму во второй продаже.
Более того, продавать долларовые облигации в этом году могут и коммерческие банки.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, золотовалютный резерв, золотые монеты, добыча золота, Продажа, Экономика, золото



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