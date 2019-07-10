Председатель Центробанка: Узбекистан готов к выпуску еврооблигаций

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов дал интервью журналисту международного информационного издания Bloomberg, сообщает пресс-служба Центробанка.

Как говориться в статье, поскольку инвесторы в феврале объявили о начале продаж, Узбекистан сможет получить доступ к мировым долговым рынкам, выпустив вторую еврооблигацию, номинированную в долларах.

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Как заявил глава Центробанка, международные инвесторы должны иметь возможность видеть кредитную историю страны, чтобы между сторонами образовались доверительные отношения.

Экономические преобразования в Узбекистане позволили выпустить еврообликации в первый раз, и сейчас может начаться второй этап экономического процесса. Недавно, Узбекистан получил похвалу от Международного валютного фонда за либерализацию валютного рынка и реформирование налогов за прошедший год.

Узбекистан оценен на три уровня ниже инвестиционного уровня на уровне BB - в S&P Global Ratings и Fitch Ratings, получив одинаковую оценку на уровне с такими странами как Бразилия, Северная Македония и Грузия.

В феврале Узбекистан, который экспортирует в большей мере только природный газ, золото и хлопок, продал 10-летние и пятилетние облигации на 1 млрд. долларов. Сейчас ведется работа по выпуску на аналогичную сумму во второй продаже.

Более того, продавать долларовые облигации в этом году могут и коммерческие банки.

"Узбекистан успешно осуществил первую волну реформ, и теперь ему необходимо определить приоритеты для более масштабной структурной перестройки, говорится в мартовском отчете МВФ. По оценкам МВФ, экономический рост в 30 миллионной стране достигнет 5,5% в этом году и 6% в следующем,"- говорится в статье.

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