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Добыча нефти

Узбекистан передаст около 50 месторождений нефти иностранным компаниям

© Flickr/ Dana Schagunn
Экономика
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По словам представителя "Узбекнефтегаза", они предлагают риск-сервис контракты на рассмотрение иностранным инвесторам, если они готовы привлечь новые технологии.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Узбекистан намерен передать свыше 50 месторождений с падающей добычей нефти под разработку иностранным компаниям в виде риск-сервис контрактов, сообщает Podrobno.uz.

Издание ссылается на слова председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова, который считает, что контракты с нераспределяемыми рисками – эта не новая форма сотрудничества для Узбекистана, а принцип, который уже использовался ранее.

"Что предусматривает эта форма сотрудничества? У нас есть более 50 месторождений с падающей добычей нефти. Это в основном маленькие месторождения или месторождения с трудно извлекаемыми запасами, где сегодня "Узбекнефтегаз" не имеет возможности работать или же не видит перспектив по вложению больших инвестиций. Мы их предлагаем на рассмотрение иностранным инвесторам, если они готовы привлечь новые технологии и уверены, что смогут нарастить добычу по этим месторождениям", – рассказал он.

Подписание такого контракта, добавил Сидиков, означает, что иностранная компания вносит инвестиции полностью под свой риск. Также он добавил, что для "Узбекнефтегаза" заключение таких контрактов – это в первую очередь возможность привлечения инвестиций без риска и увеличение добычи нефти.

Иностранный инвестор также получит хорошую прибыль при наличии необходимых технологий.

Узбекистан увеличит экспорт газа >>

Напомним, пару дней назад Сидиков также рассказал, что Узбекистан в этом году увеличит экспорт газа на 15% по сравнению с прошлым — до 15 миллиардов кубометров.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящее время обеспечивать добычу природного газа в объеме около 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме восьми миллионов тонн в год. 

В Узбекистане создадут собственный национальный бренд автозаправок >>

На встрече с журналистами председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков рассказал о создании национального бренда сети автозаправочных станций UNG.

В конце прошлого года президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию нефтегазовой промышленности и перспективам развития отрасли. Отмечалось, что если не принять конкретных мер по увеличению запасов углеводородов, то в ближайшие 10-15 лет имеющиеся ресурсы сократятся вдвое. До 2030 года в республике планируется реализовать 30 инвестиционных проектов стоимостью 36,5 миллиарда долларов по геологоразведке, добыче и глубокой переработке углеводородов.

 

Теги:
добыча нефти, Экономика, Узбекистан, Узбекистан, Узбекнефтегаз, Нефть



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