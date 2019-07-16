Стала известна дата подписания проекта Сурхан-Пули-Хумри

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистан и Афганистан 17-го июля, в рамках проведения первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, подпишут проект ЛЭП-500 Сурхан-Пули-Хумри. Об этом сегодня в Ташкенте заявил Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Завтра, во время первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству мы подпишем проект по высоковольтной линии электропередач "Сурхан-Пули-Хумри", о котором недавно говорил премьер-министр и тем самым мы начнем реализовывать проект, который в течении 10 лет Узбекистану даст возможность поставлять электроэнергию в Афганистан", - заявил Иргашев.

Ранее сообщалось, что общая предварительная стоимость строительства линии составит 150 миллионов долларов, из которых 32 миллиона пойдут на работы в Узбекистане, а оставшиеся 118 миллионов - направят в Афганистан. Протяженность линии составит 260 километров, из которых 45 — по территории Узбекистана и 215 — в Афганистане.

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Срок окупаемости проекта – 12 лет. Пропускная мощность линии составит 1000 МВт, то есть в сутки по ней можно будет передавать 24 миллиона кВт/ч, а в год – до 6 миллиардов кВт/ч электроэнергии.

Соглашение о возведении ЛЭП было подписано в ходе визита главы Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре прошлого года.

На сегодняшний день Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии для Афганистана, где ощущается острый дефицит электричества. Представители афганской стороны ранее в ходе переговоров не раз заявляли, что из-за роста потребления намерены и в дальнейшем увеличивать закупки узбекской энергии.Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан с 2002 года по ежегодно заключаемым прямым договорам с учетом потребности афганской стороны. В 2002 году объем поставок составлял всего 62 миллиона кВт/ч. С каждым годом этот объем увеличивался до 200 миллионов кВт/ч. В 2018 году подписан контракт на поставку примерно двух миллиардов кВт/ч электроэнергии.