Газпромбанк готов помочь Узбекистану с модернизацией энергетики

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Bank GPB International S.A., люксембургская "дочка" российского Газпромбанка (ГПБ), может принять участие в модернизации энергетического сектора Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики по итогам встречи посла страны в ЕС Дильера Хакимова с председателем и членом совета управляющих люксембургской "дочки" ГПБ Дмитрием Деркачем и его первым заместителем Сергеем Некрасовым.

По данным ведомства, представители Газпромбанка выразили готовность рассмотреть разные варианты финансирования инвестпроектов в энергетической, торговой сферах, а также в области сельского хозяйства. Кроме того, была подтверждена заинтересованность в проработке проектов по финансированию экспортных операций узбекских компаний на международных рынках.

Стороны достигли нескольких договоренностей, в рамках которых предполагается продолжить работу по привлечению инвестиций для модернизации низковольтных сетей республики, финансированию семи проектов магистральных электрических линий. Также запланировано изучение проектов в области возобновляемых источников энергии, в том числе строительства ветряной и солнечной станций.

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В ноябре прошлого года Газпромбанк сообщал, что предоставил NaturalGas-Stream — совместному предприятию АО "Узбекнефтегаза" и Gas Project Development Central Asia кредиты в размере около 700 миллионов долларов и планирует предоставить еще 300 миллионов в рамках комплексной программы увеличения добычи углеводородов на 2017-2021 годы в Узбекистане.

Газпромбанк также является одним из организаторов размещения дебютного выпуска суверенных еврооблигаций Узбекистана совокупным объемом один миллиард долларов в феврале этого года.