В Минэнерго рассказали, как Узбекистан будет наращивать энергомощности

На международном энергетическом форуме в Ташкенте был представлен план реализации реформ в секторе до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана намерено до конца 2030 года привлечь инвестиции в объеме 35 миллиардов долларов в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт. Об этом сообщил замминистра энергетики страны Шерзод Ходжаев на международном энергетическом форуме, который прошел в Ташкенте 18 июля. В рамках мероприятия был представлен план реализации реформ в секторе до 2030 года.

"Необходимо строительство новых энергоблоков суммарной мощностью более 26 ГВт. Финансовые затраты на их строительство составят ориентировочно 35 миллиардов долларов", — сказал Ходжаев на презентации плана. Его цитирует РИА Новости.

В частности, планируется построить новые электростанции мощностью 15 ГВт за счет привлечения преимущественно прямых инвестиций и реализации формы государственно-частного партнерства на общую сумму 17,3 миллиарда долларов.

По словам чиновника, прогноз ежегодного роста потребления электроэнергии по республике составляет порядка 6-7% и к 2030 году ее потребность составит более 112 миллиардов кВт.ч.

По расчетам министерства, в результате осуществления намеченных планов в структуре генерирующих мощностей к 2030 году мощности газовых станций должны составить 16 ГВт, (51% от общей мощности против 33% в 2018 году), работающих на угле — 2,6 ГВт (8,2% против 11%), ГЭС — 3,8 ГВт (12% против 16%).

Также в стране появятся новые виды энергетики — ветровая на 11,7 ГВт (5,3%), солнечная — 5 ГВт (15%) и атомная — 2,4 ГВт (7,5%).

Ранее заместитель спикера Законодательной палаты Борий Алиханов заявил, что Узбекистан может получать солнечную энергию в объеме более 182 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год.

Узбекистан в последние годы уделяет огромное внимание развитию энергетики. Особые надежды возлагаются как раз на "зеленые" виды энергии, в первую очередь на солнечную, учитывая большие свободные площади и значительное количество ясных дней в году на этой территории. Недавно президент подписал постановление, предусматривающее льготы для производителей и потребителей возобновляемой энергии.