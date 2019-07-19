В Узбекистане с 1 октября запускается программа trade-in

Данная программа предусматривает возможность купить новый автомобиль путем передачи официальному дилеру собственного б/у авто с доплатой разницы в их стоимости.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Узбекистане c 1 октября будет запущена программа trade-in, сообщается в новом постановлении президента Шавката Мирзиёева.

Согласно постановлению, в рамках данной программы не подлежат обязательному нотариальному оформлению договора по купле-продаже официальными дилерами б/у автомобили с внедрением порядка выдачи покупателю справок-счетов установленного образца, а также новые автомобили, приобретенные у официальных дилеров узбекских заводов.

"Официальным дилером не уплачивается сбор за приобретение б/у автомобилей при их регистрации в органах Министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Также указывается, что при реализации официальным дилером б/у авто физических лиц налоговая база для расчета налога на добавленную стоимость определяется как положительная разница между ценой реализации и балансовой стоимостью выбывающих объектов, включающая в себя сумму налога на добавленную стоимость.

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Напомним, о том, что в Узбекистане будет внедряться программа trade-in, стало известно еще в начале июня.

Сотрудники АК "Узавтосаноат" считают, что это поспособствует повышению продаж новых автомобилей и в целом — поможет обновить автопарк населения.