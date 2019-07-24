Акцизы на табак и алкоголь вырастут в Узбекистане с 1 октября

Глава республики подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию регулирования производства и реализации отдельных видов продукции, подлежащих обложению акцизным налогом".

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане с 1 октября вырастет ставка акцизного налога на алкоголь и табачную продукцию. Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ.

Ставка акциза на алкоголь повышена в среднем на 10%, на табачную продукцию — на 20%, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Кроме того, продлен срок действия ранее выданных лицензий на производство спирта и алкогольной продукции до 1 января 2020 года.

Этот же указ главы государства предусматривает повышение ставки акцизного налога при реализации сжатого газа конечному потребителю на 20%. Расчеты будут вестись по-новому уже с 15 августа.

В предыдущий раз ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия повышались с 1 января 2017 года, в среднем — на 23%. Акцизы на импорт тогда не были изменены.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане будет создана специальная комиссия для контроля рынка алкоголя и табака. Она займется выдачей лицензий на производство пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции, а также на оптовую торговлю алкоголем. Также инспекция будет контролировать соблюдение лицензионных требований.