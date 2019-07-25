В Узбекистане создано Агентство по привлечению иностранных инвестиций

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. При Министерстве инвестиций и внешней торговли создано Агентство по привлечению иностранных инвестиций. О соответствующем положении Правительства сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Основными задачами нового органа будут участие в реализации государственной инвестиционной политики по привлечению иностранных инвесторов и создание благоприятных условий для работы зарубежных бизнесменов, желающих инвестировать в Узбекистан.

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Агентство возглавит директор, который может быть назначен и уволен только Правительством по представлению министра инвестиций и внешней торговли. Более того, эффективность деятельности Агентства подлежит регулярной оценке, а работникам Агентства выплачиваются надбавки за непрерывный стаж работы.

Ранее сообщалось, что специальная группа по содействию зарубежным инвесторам будет создана при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Группа будет состоять из сотрудников ведомств и министерств, которые будут в круглосуточном режиме консультировать зарубежных инвесторов, а также помогать и решать проблемы на местах. Члены группы будут работать согласно графику в здании аэропорта Ташкента, а часть сотрудников разместят в здании министерства