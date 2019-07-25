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На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане

Узбекистан откроет в Ивановской области текстильно-логистический центр

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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В январе-июне республика экспортировала в Ивановскую область текстильной продукции на 86 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекистан намерен открыть в Ивановской области текстильно-логистический центр. Создание хаба обсудили представители "Узтекстильпрома" и делегация из Ивановской области во главе с зампредседателя правительства региона Людмилой Дмитриевой. 

Как сообщили в пресс-службе ассоциации, складской комплекс будет использоваться для хранения и распределения хлопчатобумажной пряжи, хлопкового волокна и суровых тканей.

Руководитель международного направления по Узбекистану Самарского отделения ООО Деловая Россия Михаил Панченков
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Панченков: в планах создание совместно с Узбекистаном текстильных кластеров
В ходе переговоров стороны также выразили желание создавать совместные предприятия, развивать хлопково-текстильные кластеры, расширять торговлю. 

За первое полугодие Узбекистан экспортировал в Ивановскую область текстильной продукции на 86 миллионов долларов, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Самарской области может открыться Торговый дом Узбекистана. Там планируется продавать готовую швейную продукцию из республики. Из области товары будут расходиться в другие регионы РФ.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому республика к 2025 году должна довести объем экспорта текстиля до семи миллиардов долларов за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи.

Теги:
Экономика, Ивановская область, Россия, текстильная продукция, текстиль, Узбекистан



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