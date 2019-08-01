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Грузовики MAN и КАМАЗ на автозаводе в Джамбае Самаркандской области

Avtotest Report собираются объявить монополистом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Пользователи выражали недовольство новым требованием, вступившим в силу с 1 августа 2019 года, согласно которому все водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, обязаны пройти курсы повышения квалификации.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Антимонопольный комитет прокомментировал информацию, появившуюся в соцсетях.

Пользователи выражали недовольство новым требованием, вступившим в силу с 1 августа 2019 года, согласно которому все водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, обязаны пройти курсы повышения квалификации.

Также многие были обеспокоены тем, что такие услуги для водителей предоставляет лишь компания Avtotest Report, по своей сути являясь монополистом.

Согласно постановлению водители имеют право повышать свою квалификацию в любом образовательном учреждении, имеющем соответствующую лицензию.

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Однако в Антимонопольном комитете признали, что на данный момент Avtotest Report является единственной организацией, обладающей такой лицензией. Приняв это во внимание, комитет намерен включить организацию в реестр предприятий, занимающих монопольное положение.

Напомним, что недавно при помощи Антимонопольного комитета выяснилось, что предприятие "Тошкент сув таъминоти" ошибочно записало на счет OOO "UzCarlsberg" огромный долг.

Также комитет предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.

Теги:
повышение квалификации, автомобилисты, автомобиль, автомобили



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