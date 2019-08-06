Как будет развиваться рынок капитала в Узбекистане – мнение эксперта из США

Американское издание The Wall Street Journal констатирует резкий рост интереса со стороны инвесторов к Узбекистану как к стратегически расположенному, но не имеющему выхода к морю центральноазиатскому государству.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Рынок капитала в Узбекистане будет развиваться подобно российскому рынку начала 1990-х годов, полагает главный инвестиционный директор хедж-фонда Voltan Capital Management Элисон Грэм. Об этом она заявила в интервью американской деловой газете The Wall Street Journal.

"Новое правительство (Узбекистана — ред.) с энтузиазмом относится к капитализму, стремится к иностранным инвестициям и планирует крупномасштабную приватизацию государственных предприятий. В частном секторе такие компании, как узбекская "Корзинка", создают первые современные сети супермаркетов в республике, как это сделали в свое время российские компании "Магнит" и "Лента", — сказала Элисон Грэм.

В ходе визита в США в июле делегация республики дала толчок привлечению инвестиций. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, выступая в Манхэттене, отметил, что в стране происходят качественные изменения, включающие переориентацию судебной системы с уголовного преследования на защиту прав и свобод человека, борьбу с коррупцией путем отказа правительства от прямого участия в экономике, либерализацию финансовых рынков и создание благоприятного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов.

Американское издание констатирует резкий рост интереса со стороны инвесторов к Узбекистану как к стратегически расположенному, но не имеющему выхода к морю государству Центральной Азии. Отдельно отмечается, что американское бизнес-сообщество следит за ходом реформ в республике.

"Целый ряд макрофакторов играет в пользу Узбекистана, среди которых демографическая структура, обилие природных ресурсов, географическое расположение, большие валютные резервы, низкий уровень долга в государственном и частном секторах", — такое мнение высказал аналитик брокерского агентства Auerbach Grayson Ипек де Вильдера.

При этом, как считает эксперт, рынок капитала находится на стадии формирования и инвесторы могут столкнуться с трудностями при открытии банковских и брокерских счетов.

Ранее начальник управления Министерства инвестиций и внешней торговли республики Зафар Хужаев рассказал, что объем иностранных инвестиций в Узбекистане в январе-июне 2019-го вырос в 4,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 5,6 миллиарда долларов.

При этом объем иностранных инвестиций под государственную гарантию увеличился в 3,6 раза, до 2,1 миллиарда долларов, прямые инвестиции — в 4,3 раза, до 3,5 миллиарда долларов.

Чиновник отметил, что такая динамика связана с активизацией крупных инвестиционных проектов в этом году. В частности, речь идет о создании производства синтетического жидкого топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса на юге страны, строительстве новой Туракурганской ТЭС на востоке Узбекистана, нового комплекса по выпуску ПВХ на базе АО "Навоиазот", четырех цементных заводов.

В настоящее время также прорабатываются 86 инвестпроектов предварительной стоимостью около шести миллиардов долларов. Некоторые из них планируется включить в проект инвестпрограммы на 2020-2022 годы, отметил Хужаев.