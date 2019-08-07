Второй российско-узбекский межрегиональный форум пройдет в октябре

Первый российско-узбекский межрегиональный форум состоялся 18-19 октября 2018 года в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Второй российско-узбекский межрегиональный форум планируется провести в октябре, сообщил председатель Торгово-промышленной палаты республики Адхам Икрамов в ходе Международного инвестиционного форума в Фергане. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие пройдет в России.

"После первого форума Торгово-промышленные палаты двух стран, Министерство экономики и промышленности Узбекистана, Министерство промышленности и торговли РФ сразу начали готовиться ко второму. Даты назвать не могу, но он пройдет в октябре, — сказал Икрамов. — Представители всех 14 регионов Узбекистана уже выезжают в Оренбургскую область, Татарстан, Челябинскую, Пермский край, Санкт-Петербург, Москву и Московскую область. Мы готовимся очень активно. Надеюсь, это будет очень интересный форум. Мы имеем хороший задел".

Он не уточнил, в каком именно российском городе пройдет форум, но отметил, что в Москве Узбекистан теперь имеет еще одну площадку, на которой можно представить свой потенциал, — это павильон на ВДНХ.

"Лучше площадки, наверное, быть не может", — отметил Икрамов.

Напомним, Первый российско-узбекский межрегиональный форум прошел 18-19 октября 2018 года в Ташкенте в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.

Мероприятие состоялось на главной выставочной площадке республики — в "Узэкспоцентре". Это крупнейший выставочный комплекс страны. На мероприятие приехали представители более 25 регионов двух стран, более 600 сотрудников различных компаний и организаций. На полях форума также прошел Российско-узбекский образовательный форум.