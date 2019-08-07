Ферганский бизнесмен запустит производство обуви из страусиной кожи

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На предприятии Straus farm в Ферганской области планируется запустить производство обуви из кожи страуса. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Наша ферма считается самой большой в Центральной Азии. На ферме имеется 250 страусов. Мы сами импортируем и разводим", — рассказал менеджер предприятия Хасанбой Ахмаджонов на выставке в рамках Международного инвестиционного форума.

Он продемонстрировал обувь из кожи страуса, которая была изготовлена на фабриках Ферганы и Ташкента.

"В следующим году мы планируем импортировать оборудование для обработки кожи и запустить производство. Преимущество этой обуви заключается в том, что она изготовлена натуральной кожи. Она удобная, в ней не потеют ноги", — отметил Ахмаджонов.

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