Кипрская компания приобретет химзавод в Самарканде

В течение пяти лет компания планирует создать на базе химзавода производство аммиака, карбамида, сульфат аммония и меламина стоимостью 450 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Кипрская компания Ferkensco Management Ltd приобретет 100% акций завода АО "Самаркандхимия" в Узбекистане, а также инвестирует в развитие его производства 450 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АО "Узхимпром".

"Сделка по продаже активов инвестору может быть завершена в сентябре", - сказал представитель.

Представитель уточнил, что инвестору будут реализованы 60,35% госактивов и 39,65% акций АО "Узхимпрома" в уставном капитале "Самаркандхимия" по "нулевой" выкупной стоимости под инвестиционные обязательства.

В течение пяти лет компания планирует создать на базе химзавода производство аммиака, карбамида, сульфат аммония и меламина.

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АО "Самаркандхимия" (Самаркандский химический завод) был введен в эксплуатацию в 1954-м. В настоящий момент мощность производства на заводе составляет около 25 тысяч тонн аммофоса в год.

Напомним, в апреле стало известно, что компания "Узхимпром" в 2019-2030 годах осуществит проекты общей стоимостью 12,072 миллиарда долларов.

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Постановлением утверждена программа развития отрасли на ближайшие двенадцать лет, в которую включен 31 проект компании с участием иностранных инвесторов и местных химпредприятий, в том числе 23 проекта по строительству новых производств стоимостью 10,3 миллиарда долларов и восемь проектов модернизации действующих мощностей на 1,78 миллиарда долларов.

В частности, "Узхимпром" намерен привлечь иностранные компании и кредиты в строительство в 2019-2026 годах производства 1 миллиона тонн олефинов в год по технологии МТО (methanol to olefins) стоимостью 6,5 миллиарда долларов.