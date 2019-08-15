Власти Узбекистана в 2020 году соберут на форум зарубежные авиакомпании

Вице-премьер Абдухакимов заявил, что республика хочет организовать "огромное количество чартеров в Узбекистан" и ждет на форум авиакомпании из всех стран.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Первый форум Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics состоится в Узбекистане 19-20 февраля 2020 года для привлечения в страну иностранных авиакомпаний, заявил в четверг вице-премьер страны Азиз Абдухакимов.

Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым с 1 октября в международных аэропортах четырех городов Узбекистана – Бухаре, Нукусе, Карши и Термезе вводится режим "открытого неба". Он предусматривает снятие ограничений на полеты в данный аэропорт иностранных перевозчиков. В настоящий момент в Узбекистане нет аэропортов с таким статусом.

"Для привлечения иностранных авиакомпаний будет проведен первый форум Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics 19−20 февраля 2020 года", - сказал Абдухакимов в интервью интернет-изданию gazeta.uz.

Он назвал принятый документ очень серьезным решением, "которое долго обсуждалось".

Абудхакимов сообщил, что впервые на территории СНГ в Узбекистане будет внедрена система субсидирования авиаперевозчиков – 50 долларов за каждого привлеченного туриста в зимний период, 20 долларов - в остальные периоды. Субсидии будут выплачиваться при условии пребывания иностранного туриста в Узбекистане не менее пяти суток.

"Мы хотим организовать огромное количество чартеров в Узбекистан. Мы ждем авиакомпании из всех стран, всех направлений", - добавил вице-премьер. По его оценке, речь в первую очередь идет о привлечении авиаперевозчиков из России, Юго-Восточной Азии, Китая, Европы, в том числе компаний-лоукостеров.

В Узбекистане с начала 90-х годов авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимает монопольное положение на авиарынке. Все гражданские аэропорты также входят в ее структуру. В ноябре 2018 года Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports - по управлению аэропортами. Реорганизацию планируется завершить в ноябре этого года.

Российский "Новапорт Холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации и развитию аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче. Договор о концессии сроком на 40 лет планируется подписать в ноябре.