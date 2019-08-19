"Росатом" планирует построить в Джизакской области комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков назвал преимущества реакторов будущей АЭС в Узбекистане

"Реакторы включают в себя все постфукусимские модернизации. Это установки поколения "3+", на которых никогда не может повториться авария наподобие Фукусимы и Чернобыля", - сообщил журналистам Чудаков.

Он также подчеркнул, что реактор ВВЭР-1200 сочетает в себе активные и пассивные системы безопасности.

"У человечества нет будущего без атомной энергетики. К 2050 году население увеличится до 9,5 млрд человек. Больше 50 процентов буду жить мегаполисах, и вот здесь не пройдет попытка обеспечить города через солнечные и ветряные электростанции. Тысяча МВт атомной станции занимает три-четыре квадратных километра, а ветряные - до 900 квадратных километра", - добавил Чудиков.

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.