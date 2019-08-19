23:53 19 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков

Чудаков назвал преимущества реакторов будущей АЭС в Узбекистане

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
Получить короткую ссылку
53 0 0

"Росатом" планирует построить в Джизакской области комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков назвал преимущества реакторов будущей АЭС в Узбекистане

"Реакторы включают в себя все постфукусимские модернизации. Это установки поколения "3+", на которых никогда не может повториться авария наподобие Фукусимы и Чернобыля", - сообщил журналистам Чудаков.

Заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Замглавы МАГАТЭ рассказал, кто стоит за антиатомными выступлениями

Он также подчеркнул, что реактор ВВЭР-1200 сочетает в себе активные и пассивные системы безопасности.

"У человечества нет будущего без атомной энергетики. К 2050 году население увеличится до 9,5 млрд человек. Больше 50 процентов буду жить мегаполисах, и вот здесь не пройдет попытка обеспечить города через солнечные и ветряные электростанции. Тысяча МВт атомной станции занимает три-четыре квадратных километра, а ветряные - до 900 квадратных километра", - добавил Чудиков.

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. 

По теме

В 2020 году миссия МАГАТЭ проверит ядерную инфраструктуру Узбекистана
Теги:
АЭС, МАГАТЭ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Загар и воздушные поцелуи: показ купальников в Лос-Анджелесе
Истребители МиГ-31 провели воздушный бой в "ближнем космосе" - видео
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054