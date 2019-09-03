Без барьера: скидка на импорт узбекских овощей продлевается

Указанный в решении компании понижающий коэффициент действует при условии освобождения РЖД от платы за пользование рефрижераторным подвижным составом, который принадлежит Узбекистану и задействован в перевозках.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. На весь следующий год РЖД продлевают скидку к тарифу 50% на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ в рефрижераторном подвижном составе, принадлежащем "Узбекистон темир йуллари", об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

"Установить ... понижающий коэффициент 0,5 к действующим тарифам ... на импортные перевозки плодовоовощной продукции (позиции ЕТСНГ 040-043, 050-054) в прямом железнодорожном сообщении из республик Узбекистан и Таджикистан в Российскую Федерацию в рефрижераторном подвижном составе принадлежности АО "Узбекистан темир йуллари" и ГУП "Рохи охани Точикистон", - говорится в материалах РЖД.

Указанный понижающий коэффициент действует при условии освобождения РЖД от платы за пользование рефрижераторным подвижным составом принадлежности данных государств, задействованном в перевозках.

Добавляется, что коэффициент вступает в силу с 1 января 2020 года и действует в течение года.

РЖД с 2013 года получили право в определенных случаях давать надбавки и скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Предельные планки скидки и надбавки менялись. В 2019 году верхняя граница скидки сохраняется в пределах 50%, а надбавка обнулена.