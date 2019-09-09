В Узбекистане хотят построить горно-металлургический комплекс за $1,3 млрд

ГМК будет перерабатывать до 33 миллионов тонн руды и производить по внедоменной технологии до 1,5 миллиона тонн металлопроката в год. Причем 35% продукции планируют отправлять на экспорт.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. АО "Узбекские железные дороги" планируют в начале 2020 года начать переговоры с Уральской горно-металлургической компанией по строительству горно-металлургического комплекса в республике. Об этом сообщил РИА Новости начальник дирекции строительства комплекса "Узбекских железных дорог" Ботыр Рустамов.

Еще в апреле 2017-го УГМК и АО "Узметкомбинат" подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству ГМК на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак на территории Каракалпакстана.

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А в январе 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением определил "Узбекские железные дороги" генеральным подрядчиком по строительству комплекса.

"Компанией УГМК были определены ряд мероприятий, которые нам необходимо было выполнить, чтобы в дальнейшем они уже приняли окончательное решение", - сказал Рустамов.

На данном этапе проект оценивается в 1,2-1,3 миллиарда долларов. ГМК будет перерабатывать до 33 миллионов тонн руды и производить по внедоменной технологии до 1,5 миллиона тонн металлопроката в год. Причем 35% продукции планируют отправлять на экспорт.

Недавно Навоийский горно-металлургический комбинат ввел в эксплуатацию новый комплекс для переработки упорных золотых руд. Проект в Центральных Кызылкумах стоил около 100 миллионов долларов.

Комплекс построен в рамках проекта совершенствования технологии извлечения золота из упорных руд карьеров "Кокпатас" и "Даугызтау" в Центральных Кызылкумах, являющихся сырьевой базой гидрометаллургического завода (ГМЗ) №3.

Такое предприятие не имеет аналогов в мире, а ввод его в эксплуатацию позволит повысить эффективность использования сырья на ГМЗ №3 на 8%, а производство готовой продукции - на 11%.