Такая корова нужна самому: как Узбекистану восполнить дефицит говядины

Эксперты из России рассказали, как исправить плачевную ситуацию с воспроизводством поголовья крупного рогатого скота и переработкой живка в мясо и мясопродукты в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В российском Национальном союзе производителей говядины (НСПГ) рассказали Sputnik Узбекистан о своем взгляде на проблему повышения цен на мясо в республике и объяснили, какие шаги стоит предпринять, чтобы наладить ситуацию в отрасли.

Ранее глава Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Актам Хайитов заявил, что рост стоимости мяса обусловлен нехваткой кормовых баз в стране и тем, что население ест слишком много этого продукта.

В Национальном союзе производителей говядины взглянули на проблему шире. К факторам, спровоцировавшим подорожание мяса, там отнесли, в частности, консервативную привязанность узбекистанцев к традиционным технологиям скотоводства и маршрутам перегонки скота, отсутствие подготовленных отраслевых специалистов, недостаточную информированность населения относительно того, как можно получить поддержку властей. Также влияние оказывают состояние инфраструктуры (дороги, электричество, вода и так далее) и наличие возможностей использования земли для производства кормов.

Самый существенный фактор, как отметили в НСПГ, — отсутствие в республике профессиональных откормочных комплексов, способных производить качественный продукт и задавать тон для применения современных знаний в отрасли.

Наличие многочисленного поголовья скота пока не позволило Узбекистану стать крупным игроком на рынке производства говядины, заявили в НСПГ. Страна теряет деньги, поскольку мясо, убитое на традиционных скотобойнях, не отвечает международным стандартам.

"Выход мяса на кости может быть не выше 48% от живка, мясо постное и тощее. Качество шкур, получаемых на местных бойнях, очень низкое, очень много порезов, проколов, неравномерно снята мездра (слой подкожной клетчатки на шкуре. — Прим. ред.), предварительная обработка проводится примитивным способом", — заявили в НСПГ и добавили, что ситуация с воспроизводством поголовья крупного рогатого скота и переработкой живка в мясо и мясопродукты выглядит в республике неразвитой.

Совокупность всех этих проблем привела к сокращению предложения качественного мяса коров и быков и переориентации на импорт говядины из Казахстана, "что не может способствовать удержанию цен".

В качестве центральной задачи отрасли животноводства Узбекистана в союзе определили повышение качества поголовья крупного рогатого скота (используя генетический материал и современные технологии племенного дела) и формирование на новых принципах заключительного этапа технологии скотоводства: финишный откорм, убой, переработка. Нужны современные скотобойни и мясоперерабатывающие предприятия.

Правительство Узбекистана объявило о политике в области развития животноводства, предусматривающей использование этой отрасли сельского хозяйства как дополнительного источника дохода. В НСПГ считают, что при должном подходе плачевную ситуацию можно исправить в относительно короткие сроки. За пять-восемь лет реально создать с нуля новую отраслевую структуру, которая позволит зарабатывать на животноводстве стабильно и много, одновременно приводя цены на говядину к приемлемым.

В республике необходимо создать собственное вертикально-интегрированное производство с полным циклом и обеспечить квалифицированным персоналом все этапы и участки отраслевых проектов. Решить вопрос обучения молодых людей для работы в отрасли в НСПГ предложили с привлечением специалистов из стран-поставщиков технологий и оборудования.