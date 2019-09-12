Такая корова нужна самому: как Узбекистану восполнить дефицит говядины

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В российском Национальном союзе производителей говядины (НСПГ) рассказали Sputnik Узбекистан о своем взгляде на проблему повышения цен на мясо в республике и объяснили, какие шаги стоит предпринять, чтобы наладить ситуацию в отрасли.
Ранее глава Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Актам Хайитов заявил, что рост стоимости мяса обусловлен нехваткой кормовых баз в стране и тем, что население ест слишком много этого продукта.
Самый существенный фактор, как отметили в НСПГ, — отсутствие в республике профессиональных откормочных комплексов, способных производить качественный продукт и задавать тон для применения современных знаний в отрасли.
Наличие многочисленного поголовья скота пока не позволило Узбекистану стать крупным игроком на рынке производства говядины, заявили в НСПГ. Страна теряет деньги, поскольку мясо, убитое на традиционных скотобойнях, не отвечает международным стандартам.
Совокупность всех этих проблем привела к сокращению предложения качественного мяса коров и быков и переориентации на импорт говядины из Казахстана, "что не может способствовать удержанию цен".
В качестве центральной задачи отрасли животноводства Узбекистана в союзе определили повышение качества поголовья крупного рогатого скота (используя генетический материал и современные технологии племенного дела) и формирование на новых принципах заключительного этапа технологии скотоводства: финишный откорм, убой, переработка. Нужны современные скотобойни и мясоперерабатывающие предприятия.
В республике необходимо создать собственное вертикально-интегрированное производство с полным циклом и обеспечить квалифицированным персоналом все этапы и участки отраслевых проектов. Решить вопрос обучения молодых людей для работы в отрасли в НСПГ предложили с привлечением специалистов из стран-поставщиков технологий и оборудования.