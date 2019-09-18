Экспортерам - льготы: развитие легкой промышленности в Узбекистане

Новое постановление президента устанавливает целевые параметры производства и экспорта текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции на 2020–2025 годы.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Принято постановление президента "О мерах по дальнейшему развитию легкой промышленности и стимулированию производства готовой продукции" (№ ПП–4453, 16.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Документ устанавливает целевые параметры производства и экспорта текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции на 2020–2025 годы.

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В частности, с 1 января 2020 года предприятия, имеющие долю экспорта готовой швейно-трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не менее 60 процентов, освобождаются от уплаты налога на имущество сроком до 1 января 2023-го.

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Также налогооблагаемая база по налогу на прибыль предприятий текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей уменьшается в течение семи лет равными долями на сумму расходов на строительство современных очистительных и канализационных сооружений.

Те организации, которые вводят в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по убою скота и предприятия по переработке кожи, освобождаются от уплаты земельного налога до 1 января 2023 года.

А с 1 января 2021-го при вывозе кожевенного полуфабриката через таможенную границу взимается сбор от стоимости экспортируемой продукции в размере 10 процентов, а при вывозе пряжи хлопчатобумажной через таможенную границу взимается сбор за каждый килограмм экспортируемой пряжи в размере 0,01 доллара США.