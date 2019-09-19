Мирзиёев обозначил пути решения водной проблемы в Узбекистане

Водосберегающие технологии планируется внедрить на 200 тысячах гектаров в следующем году и на миллионе гектаров посевных площадей — до 2025 года.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам реформирования системы управления водными ресурсами поручил повысить эффективность использования воды.

По данным пресс-службы главы республики, в настоящее время на орошение 3,2 миллиона гектаров земель расходуется 46 миллиардов кубометров воды, и только 60% от этого объема доходят до полей. Причины этого — в том, что только 23% оросительных сетей имеют бетонное покрытие, и то по большей части уже довольно изношено, а также в том, что 98% посевных площадей в стране орошаются "по старинке", сами культуры размещаются не оптимально.

В связи с этим глава республики поручил Министерству водного хозяйства внедрить на 61 объекте водного хозяйства систему "Умная вода" за счет южнокорейского гранта на семь миллионов долларов. Эта система позволяет следить за расходом воды в режиме реального времени. В 2020 году ее планируется внедрить на 120-ти, до 2023 — на 300 объектах.

Министерству энергетики до конца 2020 года предстоит обеспечить подключение 1,7 тысячи насосных станций к системе автоматизированного контроля потребления электроэнергии.

"Сегодня посевные площади, сады и виноградники, даже те, которые приносят высокую прибыль, получают воду за счет государства. В связи с этим отмечена необходимость передачи в 2020 году частному сектору 50 объектов водного хозяйства в 22 районах", — говорится в публикации.

Кроме того, поручено внедрить водосберегающие технологии на 200 тысячах гектаров в следующем году и на миллионе гектаров посевных площадей — до 2025 года.

Также президент указал на необходимость перевести в 2020 году потребителей скважинной воды на использование водосберегающих технологий и использование солнечных панелей.