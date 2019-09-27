Узбекистан может перейти к инфляционному таргетированию уже в конце года

Для общественного обсуждения опубликован проект указа президента о совершенствовании государственной денежно-кредитной политики и повышении эффективности мер правительства и Центробанка по обеспечению стабильности цен в экономике.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Центробанк Узбекистана может перейти к инфляционному таргетированию уже в IV квартале 2019 года, следует из проекта указа президента, опубликованного на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Внести предложения по нему можно до 12 октября.

Инфляционное таргетирование — режим денежно-кредитной политики, при котором ЦБ устанавливает количественную цель по инфляции и прикладывает все усилия для ее достижения. Согласно проекту указа, ориентир к 2021 году составит 10%, к 2023 году — 5%.

Отмечается также, что таргетирование вводится с целью обуздать инфляционные процессы, объединить действия всех органов госвласти по созданию рыночных условий для формирования стабильно низких цен в экономике.

Для введения режима таргетирования планируется внедрить основную ставку и процентный коридор, а также новые денежно-кредитные операции — овернайт-депозиты, овернайт-кредиты, облигации, двухнедельные кредитные аукционы ЦБ со сроком до двух недель под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты.

Регулятор должен будет повысить оперативность и своевременность реагирования на риски стабильности цен и отклонения от целевого уровня инфляции. Для этого предлагается проводить гибкую процентную политику и увеличить количество заседаний по пересмотру уровня основной ставки ЦБ.

Узбекистан намерен обеспечить стабильность цен >>>

Ранее начальник управления департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Рустам Махамадиев рассказал, что инфляция в Узбекистане по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 13,5–15,5%, в 2020 году — в диапазоне 10–12%. В 2021 году, как ожидается, инфляция дойдет до пределов однозначного числа, отметил он.