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Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество

Бизнес-миссия выполнима: деловая делегация Узбекистана посетит Россию

Экономика
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"Нам интересно сотрудничество в конкретных отраслях: производство удобрений, строительных материалов, пищевой продукции, деревообработка и сельское хозяйство," - отметил заместитель председателя правительства Новгородской области.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Бизнесмены из Узбекистана посетят в октябре Новгородскую область, сообщил заместитель председателя правительства российского региона Евгений Богданов, передает РИА Новости.

"Мы договорились подготовить ответную бизнес-миссию предпринимателей Узбекистана в Новгородскую область в октябре. Нам интересно сотрудничество в конкретных отраслях: производство удобрений, строительных материалов, пищевой продукции, деревообработка и сельское хозяйство", - сказал Богданов на встрече предпринимателей из Новгородской области, которые посетили Узбекистан с 22 по 27 сентября.

© Sputnik / Екатерина Штукина
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Бизнес-миссию в Узбекистан организовал Новгородский центр поддержки экспорта при содействии регионального министерства инвестиционной политики.

Экспорт новгородской продукции в Узбекистан представлен бумагой, картоном и изделиями из них, древесиной и изделиями из нее, керамическими изделиями, изделиями из камня, гипса и цемента, электрическими машинами.

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Основные товары, импортируемые из Узбекистана в Новгородскую область, - каучук, резина и изделия из них, пластмассы и изделия из них, прочие изделия из недрагоценных металлов, электрические машины и их части.

Теги:
Узбекистан, Россия, бизнес, Великий Новгород



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