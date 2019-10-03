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АБР выделил Узбекистану $150 млн на развитие животноводства

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Проект нацелен на повышение доступа фермеров и предпринимателей к финансовым рынкам, ветеринарным и другим услугам по охране здоровья животных.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Азиатский банк развития одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на 150 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Данные средства будут направлены на развитие животноводства в стране.  Срок реализации – до конца 2024 года.

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Проект нацелен на повышение доступа фермеров и предпринимателей к финансовым рынкам, ветеринарным и другим услугам по охране здоровья животных. 

"На долю сектора животноводства приходится 40% сельского хозяйства Узбекистана. Тем не менее производители и предприниматели испытывают трудности с доступом к финансированию, поскольку совокупные кредиты местных банков на животноводство составляют лишь 1% их общего портфеля", - добавили в АБР.

АБР с 1995 года предоставил Узбекистану более 7 миллиардов долларов на реализацию 67 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизации транспортной инфраструктуры и энергетического сектора, а также 83,6 миллиона долларов грантов технического содействия.




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