В Узбекистане банки будут штрафовать за задержку переводов и зарплат

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана будет штрафовать финансовые организации за нарушения обслуживания клиентов, сообщает Norma.uz.

В частности, будут наложены санкции и штрафы в случае:

- задержка выдачи наличности клиентам, которую они используют для выплаты зарплаты (0,005%);

- просрочка при выполнении электронных платежей (0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа);

- задержка возврата ошибочного электронного платежа, осуществленного по вине банка (0,1% за каждый день задержки, но не более 10% от суммы платежа);

- нарушение порядка зачисления и списания средств (0,01%), задержка или уклонение от открытия счета после предоставления всех необходимых документов (0,02%).

Согласно информации, санкции должны быть указаны в договоре между банком и клиентом.

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Также стало известно, в каких случаях финансовые организации освобождаются от уплаты штрафных санкций: форс-мажорные обстоятельства, в том числе перерывы, которые могут возникнуть в системе межбанковских электронных платежей; предоставление клиентом банка платежных документов, не отвечающих требованиям законодательства, а также приостановление операций по счетам банка или клиента.

Все штрафные санкции применяются к коммерческим банкам на основании решения суда, поэтому столкнувшимся с указанными выше нарушениями клиентам нужно подавать иск в суд.

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Уплаченный штраф частично покрывается за счет руководителя и главного бухгалтера финансовой организации (филиала), допустивших соответствующее нарушение.