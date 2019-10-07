Шавкат Мирзиёев утвердил переход на "зеленую" экономику

Данный проект включает в себя развитие "зеленого" общественного транспорта в городе, производство электромобилей и внедрение SMART-систем.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое утверждает стратегию перехода на "зеленую" экономику, сообщает Spot.uz.

Основные направления данного проекта включают несколько секторов, среди которых "Здания", "Транспорт", "Лесное хозяйство", "Образование и наука".

Например, в секторе "Транспорт" указаны расширение производства и использования электромобилей, автомобилей с гибридными двигателями, на газовом топливе, а также активное использование "зеленого" общественного транспорта в городе.

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Ранее замминистра энергетики республики Шерзод Хаджаев заявил, что до 2030 года в Узбекистане появятся около 25 солнечных электростанций (СЭС).