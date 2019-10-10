В Узбекистане вырастет пошлина на импорт минералки

За первое полугодие импорт минеральной воды в Узбекистан вырос в 6,6 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года, причем 83% ввезенной продукции приходится на грузинскую торговую марку "Боржоми".

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2020 года увеличится размер пошлины на импорт минеральной воды, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

Ставка таможенной пошлины повысится с 30% до 50%. Также документом установлен минимальный порог в 0,25 доллара за литр (ранее минимального порога не было).

По данным комитета, в первом полугодии импорт минеральной воды в Узбекистан вырос в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,8 миллиона долларов.

При этом 83% ввезенной минеральной воды приходится на грузинскую торговую марку "Боржоми".

В феврале глава республики в ходе визита в Наманганскую область поручил увеличить выпуск местной лечебной минеральной воды, а также организовать ее доставку в детские сады, летние лагеря, больницы, социальные аптеки и супермаркеты по всей стране.

По словам представителя пока единственного в стране предприятия по производству целебной минеральной воды Рушания Галиуллина, минеральная вода из 32-й скважины, открытой еще в советское время, по многим параметрам превосходит всемирно известные аналоги, в том числе "Боржоми".