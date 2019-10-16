Ковры и шелк: какие еще товары Узбекистан сможет отправлять в Европу через Баку

В Баку завершилось седьмое заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), а также мероприятия, посвященные десятилетию создания организации. Ее новым полноправным членом в этот раз стал Узбекистан.

Представитель постоянного секретариата Международной правительственной комиссии (МПК) "Европа-Кавказ-Азия" (TRACEСA) в Азербайджане Акиф Мустафаев рассказал Sputnik Азербайджан о том, какие дополнительные возможности роста грузопотока по транспортному коридору открывает вступление Узбекистана в ССТГ.

— Отразится ли вступление Узбекистана в Тюркский совет на грузоперевозках по коридору TRACEСA?

— Членство Узбекистана в ССТГ может заметно увеличить грузопотоки из этой страны по коридору. В первую очередь, хочу уточнить: Узбекистан с 1998 года является страной, подписавшей "Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия" (ОМС TRACEСA).

Но посмотрите, сколь мала цифра товарооборота Узбекистана с тюркоязычными государствами: за восемь месяцев лишь пять миллиардов долларов. Отмечу, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев — очень позитивный и прогрессивный лидер, и принятое решение по вступлению его страны в ССТГ будет служить развитию торговли между странами, увеличению транзита грузов.

До этого узбеки и туркмены очень осторожничали, и только с приходом нового руководства начались разговоры о развитии внешнеэкономической деятельности, и сейчас Узбекистан вступил в Тюркский совет.

— Туркменистан такого шага еще не совершил. Сколько времени потребуется, чтобы и эта страна вошла в ССТГ?

— Туркменистан тоже вскоре вступит. Во-первых, мы также желаем этого, так как это соседняя тюркоязычная страна. Надеемся, что Туркменистан примет положительное решение на данный счет. Одна тюркоязычная страна не может остаться в стороне от других. Отмечу, что все тюркоязычные страны подписали ОМС TRACEСA.

— Последнее время все чаще слышны разговоры о создании новых коридоров, могут ли они создать конкуренцию TRACEСA?

— Хочу подчеркнуть, что речь не идет о новых коридорах, это неточные высказывания.

Имеются в виду маршруты в рамках международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. То есть речь может идти о Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), или маршруте Lapis Lazuli, пролегающем из Афганистана, Туркменистана в Азербайджан до Турции и далее в Европу. Нельзя в коридоре открывать еще коридоры.

Наличие новых маршрутов только поощряется, так как позволяет диверсифицировать пути отправки грузов и способствовать увеличению перевозок в целом по коридору TRACEСA. К примеру, железнодорожный маршрут Баку – Тбилиси – Карс, который я называю новым железнодорожным соединением. У нас был выход через Черное море и Грузию в Европу, а теперь посредством железной дороги — через Грузию и Турцию.

Но в речи чаще звучит понятие "коридоры", а не "новые маршруты". В конце концов, есть соглашение о коридоре TRACEСA, подписанное главами 12 государств, а также технические приложения относительно упрощения транзита и пересечения пограничных переходов.

— Какие товары и какие грузы могут отгружаться из Узбекистана в направлении Европы?

— Учитывая, что сегодня транзитного потока из Узбекистана по TRACEСA практически нет, то грузопоток по коридору может увеличиться в разы. Заинтересованность в этом появилась только сейчас, с приходом к власти президента Мирзиёева. Через Азербайджан в европейском направлении из Узбекистана могут идти традиционные для этой страны хлопок, ковры, шелк и так далее. Впрочем, разумеется, и товары из стран Европы будут двигаться в направлении Узбекистана.

В сентябре 1998 года на историческом саммите в столице Азербайджана 12 странами TRACEСA подписано "Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия" (ОМС) с целью реализации в полной мере своих геополитических и экономических возможностей.

На сегодняшний день страны-участницы TRACEСA поэтапно осуществляют реализацию Стратегии МПК TRACEСA по развитию международного транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия, где основной акцент делается на создание устойчивой инфраструктурной цепи мультимодальных перевозок с постепенной интеграцией коридора в Трансъевропейские транспортные сети.